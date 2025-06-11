Украинцам рассказали, ожидаются ли проблемы с электричеством этим летом

Вврио председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт сделал важное заявление. Его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Было сказано: «Меня часто спрашивают, как будет с электричеством летом. Сегодня ситуация в энергосистеме абсолютно контролируемая и нормальная. Мы почти полностью покрываем потребление внутри страны».

Добавляется: «Привлечение импорта коммерческое. Мы также экспортируем электроэнергию. Если вынести за скобки вопрос, будут обстрелы или нет, то у меня нет сомнений, что мы нормально пройдем летний, осенний периоды, а также вовремя и качественно подготовимся к зиме».

Резюмируется: «Если не будут стрелять, то отключений света летом не будет».

Ранее энергопотребление в Украине снова пошло в рост.