Ученые придумали, как управлять скоростью света

Международная группа экспертов из Канады и Китая совершила большой прорыв в науке. Специалисты научились заставлять свет двигаться с разной скоростью в зависимости от направления.

До этого физики уже умели замедлять свет, к примеру – с помощью особых квантовых эффектов. Однако был нюанс – скорость света менялась одинаково, независимо от того, в какую сторону он шел.

Впрочем, сейчас удалось добиться уникального эффекта: свет замедляется или ускоряется только в одну сторону, а в другую все происходит иначе.

Специалисты собрали специальное устройство, которое объединяет микроволны и магнитные колебания в особом материале – иттрий-железном гранате. Данный материал ведет себя как световой вентиль, пропуская волны по-разному в зависимости от направления.

Сказано: «Мы знали, как управлять яркостью сигнала в одну сторону. Но теперь смогли изменить его скорость без потерь и только в одном направлении».

Ожидается, что подобная технология способна лечь в основу новых компонентов для интернета, связи и вычислений. К примеру, устройства смогут задерживать сигналы с одной стороны и ускорять с другой, что важно для защиты информации и повышения скорости передачи данных.

Резюмируется: «Пока эффект не слишком сильный, но это только начало. Мы уже знаем, как его усилить и применить в реальных задачах».

Ранее ученые научились определять функциональный возраст человека.