Американцы поведали о вреде недосыпания для подростков

Эксперты из университета Джорджии в США рассказали о вреде недосыпания для подростков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была обнаружена взаимосвязь между качеством сна подростков и функционированием их мозга – хронический недосып снижает эффективность нейронных связей в префронтальной коре, то есть области, отвечающей за самоконтроль, принятие решений и эмоциональную регуляцию.

Опыт с участием более 2,8 тысяч подростков длился две недели. Они носили фитнес-трекеры для мониторинга сна, после чего прошли МРТ-сканирование мозга. Родители подопытных предоставили информацию о поведенческих особенностях детей.

Ученые выявили корреляцию: чем хуже и короче был сон, тем слабее оказывались функциональные связи между ключевыми зонами мозга.

По их словам, особую тревогу вызывают данные о том, что мальчики, старшие подростки и представители расовых меньшинств чаще страдали от недосыпа и демонстрировали более выраженные поведенческие проблемы.

Добавляется, что подростковый возраст представляет собой критически важный период для формирования мозга, когда недостаток сна может запустить эффект снежного кома, постепенно приводя к ухудшению когнитивных функций и эмоциональной регуляции.

Специалисты акцентируют внимание на необходимости разработки специальных программ по гигиене сна для подростков, которые помогут предотвратить потенциальные проблемы с поведением и психическим здоровьем в будущем.

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