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Новости > Качество воздуха в Киеве вернулось к норме

Качество воздуха в Киеве вернулось к норме

Александр Панько
11.06.25 14:26
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Качество воздуха в Киеве вернулось к норме

По состоянию на утро среды в Киеве нормализовалось качество воздуха. Об этом 11 июня сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

Указано, что на правом берегу столицы на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха общий индекс качества воздуха колеблется от 22 (очень низкий уровень загрязненности) до 28 (низкий уровень загрязненности). На левом берегу этот показатель составляет 18 и 19. Радиационный фон во всем городе в норме.

За текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно следить на сайте Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата и в приложении Киев Цифровой.

Напомним, в Киеве фиксируют загрязнение воздуха после ночных обстрелов.

Тэги: Киев, воздух

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