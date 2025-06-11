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Новости > Всемирный банк оценил перспективы окончания войны в Украине и возможность переговоров

Всемирный банк оценил перспективы окончания войны в Украине и возможность переговоров

Агата Кловская
11.06.25 13:14
82
Всемирный банк оценил перспективы окончания войны в Украине и возможность переговоров

Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике. Документ содержит оценку геополитических рисков. Об этом говорится в отчете Всемирного банка за июнь 2025 года.

Как отмечается в документе, обсуждения потенциального прекращения огня между Россией и Украиной начались в начале года, но перспективы долгосрочного урегулирования остаются неопределенными.

Прогнозируется, что рост экономики Украины увеличится с 2,0% в 2025 году до 5,2% в 2026 году. Ускорение роста учитывает ожидания Всемирного банка, что российское вторжение «продлится до конца 2025 года, после чего активные боевые действия начнут спадать».

Прогнозируемый рост в 2026 году предполагает всплеск инвестиций в производство и реконструкцию, в то время как ожидается, что восстановление экспорта останется ограниченным из-за сложной торговой среды и экономической неопределенности. Расходы на реконструкцию и восстановление оцениваются в 524 млрд долларов, что почти в три раза больше ВВП Украины в 2024 году

По оценке Всемирного банка, без прочного мирного соглашения продолжение или усиление вторжения может еще больше ослабить экономику Украины и поддерживать высокую геополитическую напряженность.

Нарушение потоков финансирования в Украину усилит эти риски, поскольку внешнее финансирование страны по-прежнему сильно зависит от постоянной поддержки со стороны ЕС и США, говорится в прогнозе.

При этом поддержка Европы и США играет ключевую роль для Украины. Всемирный банк оценивает поддержку ЕС гораздо выше.

Всемирный банк также снизил свой прогноз мирового роста на 2025 год на 0,4 п.п. до 2,3%, заявив, что более высокие тарифы и возросшая неопределенность стали «значительным сдерживающим фактором» для почти всех экономик.

Напомним, всемирный банк резко ухудшил прогноз глобального экономического роста.

Тэги: Всемирный банк, война в Украине

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