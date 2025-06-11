Энергопотребление в Украине снова пошло в рост

Утром в среду в Украине заметно вырос уровень энергопотребления. Об этом сообщило Укрэнерго 11 июня.

«Сегодня..., по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,5% выше, чем предыдущего дня — во вторник. Причина таких изменений — облачная погода с осадками в части западных и северо-западных областей, что обусловливает меньшую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети», — говорится в сообщении.

Энергетики предупредили граждан, что сегодня сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время. Поэтому, по возможности, нужно пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 18:00.

Также в Укрэнерго напомнили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Напомним, в Украине вновь отключают электричество.