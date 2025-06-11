Дроны парализовали работу Тамбовского порохового завода

В городе Котовск (РФ) дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для российской армии. Предприятие уже не впервые оказывается под ударом. Об этом сообщает Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

«Уже далеко не впервые атакован Тамбовский пороховой завод РФ. Сейчас он ставит работу на паузу», — рассказал он.

Коваленко пояснил, что завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. На заводе изготавливают порохи для стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину производство на предприятии существенно возросло, ведь оно непосредственно обеспечивает потребности российской армии.

Напомим, на пороховом заводе под Тамбовом случилась «бавовна».