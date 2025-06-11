Переговоры между США и Россией о «решении проблем в двусторонних отношениях» пройдут в Москве. Об этом российским пропагандистам заявил новый посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что встреча между представителями стран должна была состояться в Стамбуле.

«До восстановления российско-американских отношений еще далеко», — заверил дипломат.

Он добавил, что сближение с Россией тормозится «глубинным государством» США и антироссийскими «ястребами» в Конгрессе.

«Могу подтвердить, что следующие переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве», — добавил Дарчиев.

СМИ напомнили, что из-за войны в Украине между Москвой и Западом фиксируется самая большая конфронтация со времен холодной войны.

Высокопоставленные дипломаты в Москве и Вашингтоне заявляли для издания в прошлом году, что не могут вспомнить, чтобы отношения между странами когда-либо были хуже, чем сейчас.

«Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает конфликт в Украине как „прокси-войну“ между Соединенными Штатами и Россией, и Трамп неоднократно предупреждал о риске его перерастания в мировую войну», — утверждают в материале.

Напомним, США настаивают на прямых переговорах между Украиной и Россией.