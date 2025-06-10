Зеленский рассказал о венгерских шпионах

Венгерская военная разведка активно действовала в Закарпатской области, пока Украина ведет войну с Россией. Будапешт интересовало, как жители украинского региона отнесутся к «венгерским миротворцам». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz, опубликованному во вторник, 10 июня.

По его словам, Венгрия пыталась вмешаться во внутренние дела Украины «десятками разных способов». В частности, Киев прекратил незаконную выдачу паспортов на Закарпатье еще до войны. При этом большинство вопросов решалось «тихо». Но все изменилось в мае, когда СБУ заявила об аресте венгерских шпионов на Закарпатье.

«Почему мы сделали нынешнее дело публичным? У нас есть дополнительные фотографии и видео различных встреч, организованных Венгерской военной службой национальной безопасности (KNBSZ) на территории Венгрии, которые мы также опубликуем при необходимости. Я не хочу никому угрожать, но у нас есть всё», — сказал Зеленский.

Он заверил, что есть информация, как KNBSZ платило своим шпионам: «Мы всё задокументировали. Венгерская сеть развивалась с 2021 года, а военные вопросы поднимались в 2024-2025 годах. Последняя передача информации состоялась 25 марта этого года».

Президент рассказал, что KNBSZ искала уязвимые места в приграничном регионе Украины.

«Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили там зенитно-ракетную систему С-300? Вот что их интересовало. У них даже был список вопросов на телефонах — у нас они тоже есть — из 11 вопросов, включая то, что скажут жители Закарпатья о присутствии венгерских миротворцев. И где размещены наши различные военные части. Как нам следует реагировать на это во время войны?», — риторически спросил глава государства.

Он отметил, что спросил чиновников НАТО, просили ли они венгров собирать такие данные.

«Они ответили, что нет. Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали, если бы были на моем месте?», — заявил Зеленский и добавил, что не обвиняет в этом премьер-министра Виктора Орбана, а обвиняет KNBSZ.

Напомним, в Украине разоблачили агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили на Закарпатье.