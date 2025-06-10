ChatGPT перестал работать во всем мире

В работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT произошел глобальный сбой. Первые жалобы стали поступать утром вторника, 10 июня, а ближе к полудню стало известно о масштабных проблемах во всех уголках Земли.

О них информирует портал Downdetector.

Указывается, что больше всего жалоб поступает из Нидерландов, Великобритании и Японии.

Известно о больших проблемах в США, Франции, Австралии, Канаде, Бразилии, Мексике и Индии.

Добавляется, что некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика компании OpenAI, в работе мобильного приложения и проблемы при входе в учетную запись.

Ранее мы писали, что ChatGPT сводит человечество с ума.