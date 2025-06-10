Появились новые подробности бойни в австрийской школе

Стали известны новые подробности бойни в школе в австрийском городе Грац. Их сообщила бургомистр Эльке Кар.
По ее словам, жертвами стрельбы стали восемь человек – семь учеников и один взрослый.
Труп нападавшего было обнаружен в туалете.
Добавляется, что сейчас в больницах с ранениями находятся 28 пострадавших – у четырех из них ситуация крайне критическая, некоторым стреляли в голову.
Правоохранители говорят, что в преступлении подозревают 22-летнего выпускника школы, который считал себя жертвой издевательств.
Ранее в австрийской школе произошла стрельба.