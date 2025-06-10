Россия может отправить в Эстонию «зеленых человечков» для проверки 5-й статьи НАТО

В России есть люди, которые не верят, что пятая статья НАТО работает в действительности, и чтобы проверить это, Москве будет достаточно отправить в Эстонию зеленых человечков, якобы для защиты угнетенного русского меньшинства, заявил Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

Странам Запада не стоит обманываться намерениями РФ, так как для Москвы Украина — лишь один шаг на пути к Западу, заявил в немецком подкасте Table.Today глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, слова которого передает немецкая новостная служба Deutsche Welle.

По мнению Каля, в Москве есть люди, которые не верят, что подразумевающая взаимную оборону статья 5-я договора НАТО работает в действительности.

«Они хотели бы это проверить. Они хотят вернуть НАТО на тот уровень, на котором альянс находился в конце 1990-х годов. Они хотят выгнать Америку из Европы и будут использовать любые средства для достижения этой цели», — считает Каль.

По мнению Каля, для этого России не нужно проводить масштабные бомбардировки или развертывать танковые подразделения, а достаточно послать в Эстонию зеленых человечков, якобы для защиты угнетенного русского меньшинства. И тогда в Москве будут смотреть на то, действительно ли президент США отправит в ответ американских солдат через Атлантику на защиту партнера по НАТО, отметил Каль.

Глава немецкой службы внешней разведки не считает возможной перспективу переговоров между РФ и Западом в ближайшее время и не верит, что РФ стремится заключить с Украиной мир.

«Последний документ, который был передан делегацией РФ в Стамбуле, является лучшим доказательством того, что на самом деле от нас требуют капитуляции и ничего больше», — констатировал Каль.

Напомним, Россия накопит силы для войны с НАТО к 2029 году.