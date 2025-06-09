В Украине спадет жара – прогноз синоптиков

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что во вторник, 10 июня, в нашей стране будет без осадков, только в восточных областях местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 9-14, на западе 6-11 тепла, днем плюс 18-23. В южной части Украины и юго-восточных областях ночью 17-22 тепла, днем плюс 24-29.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем около 20 тепла.

Кроме этого информируется, что в среду, 11 июня, также будет преимущественно без осадков, но днем в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях пройдет кратковременный дождь, местами с грозами грозы. Ветер южный с переходом на западе страны на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 9-14, днем 18-23 тепла. На юге и юго-востоке ночью плюс 14-19, днем 24-29 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет без осадков, днем ожидается кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла.

Ранее непогода в одном из регионов Украины привела к печальным последствиям.