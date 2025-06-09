В Украине уже более 61 тысячи укрытий, но этого недостаточно, — Клименко

В Украине построено уже более 61 тысячи объектов гражданской защиты, однако этого недостаточно. Это количество укрытий во время вражеских атак может защитить лишь около половины населения. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал на III Международном саммите городов и регионов.

«Мы активно работаем над увеличением количества объектов гражданской защиты. На сегодня их уже более 61 тысячи в нашем государстве, но этого недостаточно. Это число — 61 тысяча может покрыть и обеспечить защиту лишь около половины населения нашего государства», — рассказал Клименко.

Также, по его словам, МВД комплексно работает над развитием объектов защиты населения и привело в готовность около 20% ранее неподобающе обустроенных защитных сооружений. Также учтено более 40 тысяч простейших укрытий.

«Мы создали более 600 первичных мобильных укрытий. Это также ноу-хау для Украины, для всего мира, когда надо было срочно поставить не только подземные, но и наземные или полузарытые хранилища и укрытия для наших граждан», — добавил министр.

Напомним, в Украине до конца года откроется 180 подземных школ.