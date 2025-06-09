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Новости > IC Clock: ученые научились определять функциональный возраст человека

IC Clock: ученые научились определять функциональный возраст человека

Агата Кловская
09.06.25 13:36
210
IC Clock: ученые научились определять функциональный возраст человека

Международная группа экспертов разработала уникальный биомаркер. Он дает возможность оценить не хронологический, а функциональный возраст человека – то, как хорошо организм справляется с задачами, важными для здорового старения.

Ученые говорят, что, в отличие от других так называемых часов старения, IC Clock оценивает так называемую внутреннюю жизнеспособность (intrinsic capacity, IC), то есть совокупность шести функций, требуемых для активной жизни в пожилом возрасте: подвижность, когнитивные способности, психическое здоровье, зрение, слух и питание.

Добавляется, что подобный подход к пониманию старения предложила ВОЗ, а в 2022-м году снижение IC было признано отдельным медицинским диагнозом.

Указывается, что эта разработка базируется на анализе ДНК-метилирования, то есть химических изменений в молекулах ДНК, которые можно обнаружить в крови или слюне.

Сообщается, что IC Clock уже протестированы на нескольких тысячах человек в рамках французского исследования INSPIRE-T и американского проекта Framingham Heart Study.

Уверяется, что новая модель оказалась более точной, чем все предыдущие часы, в предсказании риска смерти, а также связана с лучшими показателями иммунитета, более низким уровнем воспаления и здоровым образом жизни.

Сказано: «Для пожилых людей важно сохранять функции, а не просто бороться с болезнями. Мы надеемся, что IC Clock поможет врачам ориентироваться именно на качество жизни».

Информируется, что инструмент будет использован в престижном международном конкурсе XPRIZE Healthspan с призовым фондом 101 миллион долларов, цель которого заключается в том, чтобы обнаружить способ вернуть мышечную, когнитивную и иммунную функцию на десять-двадцать лет назад у людей в возрасте от 50 до 80 лет всего за один год.

Подчеркивается, что в данном соревновании команда IC Clock предложит комбинированное вмешательство, включающее кетоновые добавки, тренировки, питание и когнитивную стимуляцию. IC Clock будет использоваться для отслеживания результатов.

Резюмируется, что в будущем часы внутренней жизнеспособности могут стать масштабируемым, недорогим и универсальным инструментом оценки старения, а специалисты разрабатывают версию на основе капли крови, что позволит использовать метод в странах с ограниченными ресурсами.

Ранее ученые поведали, как прожить более ста лет.

Тэги: ученые, мир, наука, старение, технологии, IC Clock

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