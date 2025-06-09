Японцы создали уникальный лазер для сверхбыстрого интернета

Эксперты из компании Sony совместно с японскими учеными создали уникальную технологию. Они разработали лазер, способный существенно ускорить работу оптоволоконного интернета.

Поясняется, что его ключевой особенностью является использование так называемых квантовых точек.

Сказано, что это сверхмаленькие полупроводниковые кристаллы, которые дают возможность передавать сигнал точнее и с меньшими потерями.

Добавляется, что благодаря им лазер работает на длине волны 1550 нанометров – именно такая используется в современных сетях связи.

Ученые поведали, новая технология поможет сделать оборудование для интернета компактнее, дешевле и энергоэффективнее, что крайне важно в условиях роста объемов передаваемых данных в эпоху 5G.

Указывается, что лазер был создан при помощи точных методов выращивания кристаллов и сложной полупроводниковой технологии. В итоге получился стабильный источник сигнала, который можно использовать в массовом производстве.

Ожидается, что в будущем такие лазеры станут основой для новых поколений связи и обеспечат более быстрый и стабильный интернет по всему миру.

Ранее ученые разработали уникальный лазер.