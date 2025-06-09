Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Японцы создали уникальный лазер для сверхбыстрого интернета

Японцы создали уникальный лазер для сверхбыстрого интернета

Агата Кловская
09.06.25 13:28
224
Японцы создали уникальный лазер для сверхбыстрого интернета

Эксперты из компании Sony совместно с японскими учеными создали уникальную технологию. Они разработали лазер, способный существенно ускорить работу оптоволоконного интернета.

Поясняется, что его ключевой особенностью является использование так называемых квантовых точек.

Сказано, что это сверхмаленькие полупроводниковые кристаллы, которые дают возможность передавать сигнал точнее и с меньшими потерями.

Добавляется, что благодаря им лазер работает на длине волны 1550 нанометров – именно такая используется в современных сетях связи.

Ученые поведали, новая технология поможет сделать оборудование для интернета компактнее, дешевле и энергоэффективнее, что крайне важно в условиях роста объемов передаваемых данных в эпоху 5G.

Указывается, что лазер был создан при помощи точных методов выращивания кристаллов и сложной полупроводниковой технологии. В итоге получился стабильный источник сигнала, который можно использовать в массовом производстве.

Ожидается, что в будущем такие лазеры станут основой для новых поколений связи и обеспечат более быстрый и стабильный интернет по всему миру.

Ранее ученые разработали уникальный лазер.

Тэги: ученые, мир, Интернет, наука, технологии

Комментарии

Статьи

07.06.25 09:22

Как поссорились Иван Илонович с Иваном Дональдовичем

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.06.25 16:27

Стало известно, какие продукты помогут победить стресс

09.06.25 15:10

Озвучена текущая ситуация с гепатитом А в Киеве

09.06.25 14:48

Из-за непогоды в Украине остались без электроэнергии сотни населенных пунктов

09.06.25 14:16

В конце прошлой недели в Киеве зафиксировали ряд температурных рекордов

09.06.25 14:07

В Украине спадет жара – прогноз синоптиков

09.06.25 13:36

IC Clock: ученые научились определять функциональный возраст человека

09.06.25 12:20

Раскрыта тайна загадочной Зоны D в недрах Земли

09.06.25 12:15

В Украине уже более 61 тысячи укрытий, но этого недостаточно, — Клименко

09.06.25 12:13

Американцы объяснили, почему опасно откладывать свой сон

06.06.25 10:52

В ОП заявили о планах России оккупировать Украину до Днепра и взять под контроль Одессу

05.06.25 11:54

Зеленский снял важное ограничение ради встречи с Путиным

05.06.25 11:40

Писториус анонсировал скорую передачу дальнобойного оружия ВСУ

05.06.25 10:22

Зеленский рассказал об итогах «Рамштайна» и помощи Украине

05.06.25 09:17

S&P зафиксировало дефолт Украины по ВВП-варрантам

04.06.25 15:17

В Кремле открыто говорят о стремлении уничтожить Украину, — ISW

04.06.25 13:22

Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию 41 самолета РФ

04.06.25 11:44

Ермак раскрыл детали встречи с командой Трампа

04.06.25 11:23

Медведев проговорился об истинных целях России в Украине. В окружении Трампа отреагировали

04.06.25 10:47

Сырский озвучил потери России с начала года

04.06.25 08:04

Белый дом сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

04.06.25 11:23

Медведев проговорился об истинных целях России в Украине. В окружении Трампа отреагировали

04.06.25 13:49

Орбан заявил, что не допустит вступления Украины в ЕС

04.06.25 13:29

Трамп весьма неожиданно высказался о Си Цзиньпине

03.06.25 15:13

Выявлена связь между нарушением сна и ухудшением слуха

03.06.25 15:28

Генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе

06.06.25 16:18

Обнаружена неожиданная причина ревности

03.06.25 15:19

Ученые узнали о черных дырах кое-что поразительное

04.06.25 15:46

Стало известно об уникальной пользе фасоли

06.06.25 16:02

Шмыгаль рассказал, сколько зерна засеяли в Украине

Фото и Видео
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов
Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов
Путин нашел повод отказаться от встречи с Зеленским
Путин нашел повод отказаться от встречи с Зеленским
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
Сырский озвучил потери России с начала года
Сырский озвучил потери России с начала года
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди