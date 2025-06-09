Раскрыта тайна загадочной Зоны D в недрах Земли

Эксперты из Швейцарского федерального технологического института раскрыли тайну загадочной Зоны D в недрах Земли. Она находится примерно в трех тысячах километрах под поверхностью нашей планеты, и там горная порода течет, хотя она не жидкая.

До этого специалисты долго думали о том, почему в районе слоя D сейсмические волны внезапно ускоряются, словно проходят через иной материал.

Выдвигалась версия, что это связано с переходом главного минерала нижней мантии (перовскита) в новую форму пост-перовскита под действием чудовищных температур и давления.

Еще в 2004-м году предполагалось, что подобный переход действительно происходит на этих глубинах, но уже в 2007-м году был сделано вывод, что сам по себе фазовый переход не объясняет скачок скорости волн.

На этот раз с помощью сложного компьютерного моделирования и уникального лабораторного опыта ученые таки выяснили правду.

Оказалось, что перовскит ускоряет сейсмические волны, только если его кристаллы ориентированы в одном направлении. Также удалось доказать, что под действием колоссального давления и температуры такие кристаллы действительно выстраиваются одинаково – непосредственно в лаборатории ученые воссоздали скачок скорости, наблюдаемый на глубине 2 700 километров.

Говорится: «Что заставляет кристаллы выстраиваться? Твердая порода течет. Да, не лава, не жидкость, а именно твердая мантия медленно, но неуклонно движется вдоль границы с ядром Земли, как кипящая вода в кастрюле. Это первое экспериментальное доказательство того, что в мантии существует конвекция твердой породы. Мы наконец-то нашли недостающее звено головоломки».

Уверяется, что это открытие меняет саму суть того, как мы понимаем процессы внутри планеты.

В будущем планируется создание карты течений в самой глубокой недоступной части Земли.

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