Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Раскрыта тайна загадочной Зоны D в недрах Земли

Раскрыта тайна загадочной Зоны D в недрах Земли

Агата Кловская
09.06.25 12:20
220
Раскрыта тайна загадочной Зоны D в недрах Земли

Эксперты из Швейцарского федерального технологического института раскрыли тайну загадочной Зоны D в недрах Земли. Она находится примерно в трех тысячах километрах под поверхностью нашей планеты, и там горная порода течет, хотя она не жидкая.

До этого специалисты долго думали о том, почему в районе слоя D сейсмические волны внезапно ускоряются, словно проходят через иной материал.

Выдвигалась версия, что это связано с переходом главного минерала нижней мантии (перовскита) в новую форму пост-перовскита под действием чудовищных температур и давления.

Еще в 2004-м году предполагалось, что подобный переход действительно происходит на этих глубинах, но уже в 2007-м году был сделано вывод, что сам по себе фазовый переход не объясняет скачок скорости волн.

На этот раз с помощью сложного компьютерного моделирования и уникального лабораторного опыта ученые таки выяснили правду.

Оказалось, что перовскит ускоряет сейсмические волны, только если его кристаллы ориентированы в одном направлении. Также удалось доказать, что под действием колоссального давления и температуры такие кристаллы действительно выстраиваются одинаково – непосредственно в лаборатории ученые воссоздали скачок скорости, наблюдаемый на глубине 2 700 километров.

Говорится: «Что заставляет кристаллы выстраиваться? Твердая порода течет. Да, не лава, не жидкость, а именно твердая мантия медленно, но неуклонно движется вдоль границы с ядром Земли, как кипящая вода в кастрюле. Это первое экспериментальное доказательство того, что в мантии существует конвекция твердой породы. Мы наконец-то нашли недостающее звено головоломки».

Уверяется, что это открытие меняет саму суть того, как мы понимаем процессы внутри планеты.

В будущем планируется создание карты течений в самой глубокой недоступной части Земли.

Ранее немцы разгадали тайны Земли и Луны.

Тэги: ученые, мир, Земля, наука

Комментарии

Статьи

07.06.25 09:22

Как поссорились Иван Илонович с Иваном Дональдовичем

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.06.25 16:27

Стало известно, какие продукты помогут победить стресс

09.06.25 15:10

Озвучена текущая ситуация с гепатитом А в Киеве

09.06.25 14:48

Из-за непогоды в Украине остались без электроэнергии сотни населенных пунктов

09.06.25 14:16

В конце прошлой недели в Киеве зафиксировали ряд температурных рекордов

09.06.25 14:07

В Украине спадет жара – прогноз синоптиков

09.06.25 13:36

IC Clock: ученые научились определять функциональный возраст человека

09.06.25 13:28

Японцы создали уникальный лазер для сверхбыстрого интернета

09.06.25 12:15

В Украине уже более 61 тысячи укрытий, но этого недостаточно, — Клименко

09.06.25 12:13

Американцы объяснили, почему опасно откладывать свой сон

06.06.25 10:52

В ОП заявили о планах России оккупировать Украину до Днепра и взять под контроль Одессу

05.06.25 11:54

Зеленский снял важное ограничение ради встречи с Путиным

05.06.25 11:40

Писториус анонсировал скорую передачу дальнобойного оружия ВСУ

05.06.25 10:22

Зеленский рассказал об итогах «Рамштайна» и помощи Украине

05.06.25 09:17

S&P зафиксировало дефолт Украины по ВВП-варрантам

04.06.25 15:17

В Кремле открыто говорят о стремлении уничтожить Украину, — ISW

04.06.25 13:22

Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию 41 самолета РФ

04.06.25 11:44

Ермак раскрыл детали встречи с командой Трампа

04.06.25 11:23

Медведев проговорился об истинных целях России в Украине. В окружении Трампа отреагировали

04.06.25 10:47

Сырский озвучил потери России с начала года

04.06.25 08:04

Белый дом сделал ряд свежих заявлений по поводу войны в Украине

04.06.25 11:23

Медведев проговорился об истинных целях России в Украине. В окружении Трампа отреагировали

04.06.25 13:49

Орбан заявил, что не допустит вступления Украины в ЕС

04.06.25 13:29

Трамп весьма неожиданно высказался о Си Цзиньпине

03.06.25 15:13

Выявлена связь между нарушением сна и ухудшением слуха

03.06.25 15:28

Генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе

06.06.25 16:18

Обнаружена неожиданная причина ревности

03.06.25 15:19

Ученые узнали о черных дырах кое-что поразительное

04.06.25 15:46

Стало известно об уникальной пользе фасоли

06.06.25 16:02

Шмыгаль рассказал, сколько зерна засеяли в Украине

Фото и Видео
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Трамп и Рубио едва не упали при посадке в самолет
Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов
Оккупантам приказывают расстреливать раненых украинских воинов
Путин нашел повод отказаться от встречи с Зеленским
Путин нашел повод отказаться от встречи с Зеленским
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
Эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов
Сырский озвучил потери России с начала года
Сырский озвучил потери России с начала года
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди