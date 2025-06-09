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Новости > Американцы объяснили, почему опасно откладывать свой сон

Американцы объяснили, почему опасно откладывать свой сон

Агата Кловская
09.06.25 12:13
231
Американцы объяснили, почему опасно откладывать свой сон

Эксперты из университета Юты в США поведали о нашем сне нечто важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что те люди, которые регулярно откладывают свой сон, чаще испытывают депрессивные симптомы и тревожность.

В опыте участвовали 390 молодых людей со средним возрастом 24 года, которые заполнили анкеты, определяющие их хронотип («сова» или «жаворонок») и основные черты личности.

Два недели добровольцы вели дневники сна, фиксируя, как часто переносят время отбоя без веских причин.

Удалось установить явную связь между прокрастинацией перед сном и эмоциональным состоянием.

Сказано, что подопытные, склонные к ночным бдениям, чаще демонстрировали высокий уровень невротизма и низкие показатели добросовестности и экстраверсии.

Ученые рассказали: «Те, кто откладывает сон, реже ищут приятные занятия вечером. Вместо этого они сообщают о переживании негативных эмоций, характерных для депрессии».

Сообщается, что эта проблема выходит за рамки простого нарушения режима, ведь по данным Американской академии медицины сна, регулярный недосып увеличивает риски для здоровья. Взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки.

Отмечается: «Коррекция эмоционального состояния может стать ключом к решению проблемы откладывания сна».

Теперь американцы желают проверить, могут ли методы управления тревожностью помочь нормализовать режим сна.

Ранее канадцы опровергли популярный миф о здоровом сне.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сон

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