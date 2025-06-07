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Новости > Золотой мяч 2025: эксперты составили список фаворитов

Золотой мяч 2025: эксперты составили список фаворитов

Александр Панько
06.06.25 14:23
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Золотой мяч 2025: эксперты составили список фаворитов

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы Bet365 задались вопросом: кто получит премию Золотой мяч как лучший футболист 2025-го года? Составлен список фаворитов.

Возглавляет его нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, на которого ставят 1,72 к 1, а второе место занимает вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль – 2 к 1.

Остальные претенденты существенно отстают.

На нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеда Салаха ставят 20 к 1, а на вингера «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинью – 34 к 1.

Ранее «Шaхтер» назначил нового главного тренера.

Тэги: футбол, мир, спорт, Золотой мяч

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