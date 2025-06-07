Стало известно, кого в конфликте Трампа и Маска поддерживают американцы

Компания YouGov провела интересный опрос. Эксперты выяснили, кого в конфликте президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска поддерживают американцы.

Так, как оказалось, сразу 52% респондентов сказали, что не поддержали бы ни одну из сторон.

При этом сторону главы государства заняли бы 28% опрошенных, а бизнесмена – только 8%.

Еще 11% людей не определились.

Примечательно и то, что доля сторонников Республиканской партии, заявивших о поддержке Дональда Трампа, составила 71%, а Илона Маска – лишь 6%. Не поддерживают никого 12%.

В то же время, среди сторонников Демократической партии о своей симпатии действующему президента заявили всего 4%, а за его визави высказались 11%. Никого не поддержали аж 80%:

Отметим, что данный опрос был проведен в пятницу, 6 июня, среди 3 812 взрослых американцев. Статистическая погрешность опроса не приводится.

Ранее Вэнс поддержал Трампа в конфликте с Маском.