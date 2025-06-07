Известный киевский футбольный клуб остался без главного тренера

ФК «Оболонь» (Киев) остался без главного тренера. Об этом стало известно в пятницу, 6 июня.
Наставник команды Сергей Шищенко покинул свой пост по взаимному согласованию сторон.
Стоит напомнить, что 49-летний специалист возглавил столичную команду в сентябре 2024-го года, и помог ей сохранить прописку в УПЛ, заняв по итогам сезона одиннадцатое место.
Под его руководством «Оболонь» сыграла 25 официальных встреч, одержав восемь побед, семь раз сыграл вничью и потерпев десять поражений.
Ранее «Шaхтер» назначил нового главного тренера.