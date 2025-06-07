В США призвали выдворить Маска из страны после ссоры с Трампом

Экс-советник Белого дома Стив Бэннон назвал миллиардера Илона Маска «нелегалом» и призвал депортировать его из США после громкой ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Hill.

«Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он нелегальный иностранец, и его следует немедленно депортировать из страны», — сказал Бэннон.

Маск родился и вырос в Южной Африке, прежде чем эмигрировал в Канаду, а затем переехал в США, где получил гражданство. В прошлом году Washington Post сообщила, что Маск работал в стране нелегально, прежде чем получить гражданство, что объясняет заявления Бэннона о том, что гражданство Маска является незаконным.

«Вы собираетесь отправить других людей домой. Давайте начнем с южноафриканцев, хорошо?», — заявил Бэннон, намекая на масштабные иммиграционные репрессии администрации Трампа.

Бэннон заявил, что употребление Маском наркотиков может стать потенциальным оправданием для его депортации, и добавил, что «дело о наркотиках будет расследовано».

Бэннон также сказал, что поддерживает последнее предложение Трампа о том, что следует отменить крупные государственные контракты Маска и подчеркнул, что он в числе других чиновников предостерегал Трампа против излишней поддержки Маска.

«Президент Трамп наделил его полномочиями больше, чем кого-либо другого в этом правительстве, поддерживал его, продвигал этого парня, даже когда такие люди, как я, говорили: «Вы совершаете ошибку. Это плохой парень. Он отвернется от вас. Он не с нами. Он также совершенно некомпетентен. А потом, как только президент Трамп вышел и сказал о законопроекте самым любезным образом... этот парень встал и начал твиттить самые злобные вещи, которые только можно твиттить», — заявил Бэннон.

При этом Маск в Х отреагировал на идею Бэннона оскорблениями.

«Бэннон — абсолютный дебил» (Bannon is peak retard), — написал он.

Напомним, Илон Маск подогрел слухи о шокирующей роли Трампа в деле Эпштейна.