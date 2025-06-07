Сборная Украины по легкой атлетике чудом выжила под обстрелом в Луцке

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности, атаковав Луцк ракетами и беспилотниками. Под обстрел попал отель, где находились члены сборной Украины по легкой атлетике. Федерация легкой атлетики Украины опубликовала видео с последствиями удара.

В частности, в видео сказано, что под ударом был отель Мотор, где остановилась часть украинской сборной, включая основной состав команды.

При этом, к счастью, среди спортсменов нет жертв и раненых.

«Однако мы в очередной раз призываем мир обратить срочное внимание на преступления, совершенные российской армией на территории Украины. Украина стояла и будет продолжать стоять и бороться за свою независимость и правду», — говорится в видео.

6-7 июня в Луцке будет проходить командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

Напомним, стало известно, сколько ракет и БПЛА запустила Россия по Украине прошлой ночью.