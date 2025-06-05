Трамп запретил въезд в США для граждан ряда стран

Президент США Дональд Трамп подписал резонансный указ. Документ запрещает въезд гражданам ряда стран.

Говорится: «После учета внешней политики, национальной безопасности и целей США по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих двенадцати стран: Афганистан, Бирма (Мьянма), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен».

Указывается, что такие ограничения применяются к въезду в США иностранцев по иммиграционным и неиммиграционным визам.

Кроме этого глава государства частично ограничил въезд для граждан некоторых стран.

Отмечается: «Я решил частично запретить и ограничить въезд граждан следующих семи стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла».

Добавляется, что данные ограничения различаются, но применяются как к иммиграционным, так и к неиммиграционным визам.

Ранее Трамп весьма неожиданно высказался о Си Цзиньпине.