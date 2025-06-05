В Минобороны объяснили, кто может пройти медкомиссию после 5 июня

Все «ограниченно годные», которые не прошли ВВК до сегодняшнего дня, 5 июня, будут считаться нарушившими правила воинского учета в особый период. В то же время все те, кто начали этот процесс, смогут его завершить. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает «Радио «Свобода».

«Люди, которые начали уже этот процесс (ВВК), они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации. Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период», — отметил Лазуткин.

По его словам, в дальнейшем к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«К сожалению, есть большое количество людей, которые в принципе, не изъявили такого желания и решили оставаться в серой зоне», — добавил спикер Министерства обороны Украины.

Он также отметил, что после повторного прохождения ВВК непригодными к военной службе признаны около 7% лиц.

«Мы сейчас фиксируем, что около 7% людей признаны полностью годными, около 7-8% людей определяются непригодными к службе в армии. Остальные — пригодны к службе в подразделениях обеспечения ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и в медицинских подразделениях», — подытожил Лазуткин.

Напомним, стало известно, что грозит тем, кто не пройдет ВВК до 5 июня.