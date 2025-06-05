В Украине сохранили текущую учетную ставку

Правление НБУ весьма ожидаемо приняло решение сохранить учетную ставку. Она будет на нынешнем уровне 15,5% годовых.
Финансовый регулятор ожидает, что это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий.
Отмечается также: «В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до цели 5% НБУ будет удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось апрельским макропрогнозом».
Добавляется, что смягчение процентной политики станет возможным только после окончательного прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на высоком уровне.
Указывается при этом, что если возникнет необходимость ужесточить монетарные условия, НБУ будет готов принять дополнительные меры, добавил регулятор.
Резюмируется, что вместе с сохранением учетной ставки сохранены и все другие ставки по основным инструментам монетарной политики НБУ.
Ранее мы писали, что наличный доллар в Украине вырос в цене после длительного падения.