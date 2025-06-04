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Новости > В Кремле открыто говорят о стремлении уничтожить Украину, — ISW

В Кремле открыто говорят о стремлении уничтожить Украину, — ISW

Александр Панько
04.06.25 15:17
149
В Кремле открыто говорят о стремлении уничтожить Украину, — ISW

Россия хочет полного уничтожения Украины, именно поэтому не заинтересована в нормальных мирных переговорах и окончании войны. К такому выводу пришли в Институте по изучению войны (ISW), проанализировав заявления Дмитрия Медведева, заместителя председателя совбеза РФ.

В частности, он заявил, что переговоры в Стамбуле нужны РФ «для скорейшей победы и полного уничтожения» украинской власти, а не для «компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях».

Аналитики ISW также обратили внимание и на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова. Вчера он сказал, что Стамбульский меморандум России направлен на «устранение первопричин» войны в Украине и призвал не ожидать «мгновенных решений» от очередного раунда переговоров. Песков намекнул, что ждать встречи российского диктатора с американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не стоит, ведь для того, чтобы такая встреча сбылась, надо выполнить ряд условий.

В Институте констатировали, что несмотря на участие делегации Кремля в переговорах, российские чиновники не показали готовности к компромиссу по любому из своих требований о прекращении войны против Украины.

В ISW констатировали, что РФ продолжает добиваться полной капитуляции Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский диктатор верит в свою победу над Украиной военным путем.

Напомним, Медведев проговорился об истинных целях России в Украине, в окружении Трампа отреагировали.

Тэги: Украина, Кремль, уничтожение

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