Глава Пентагона впервые не примет участие в встрече «Рамштайн», — Politico

Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что станет первым случаем за три года, когда глава Пентагона пропускает это мероприятие.

Как отметило Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, Хегсет будет находиться в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО завтра, но сегодня его место в контактной группе по обороне Украины займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

При этом Пентагон объяснил отсутствие своего главы на встрече контактной группы проблемами с расписанием.

«График поездок Хегсета исключал возможность участия в завтрашней встрече», — сказал пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

В прошлом месяце Хегсет все таки присоединился к «Рамштайну, но в виртуальном формате.

Напомним, озвучена дата следующего заседания «Рамштайн».