Орбан заявил, что не допустит вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится приложить все усилия для того, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз. Ведь в противном случае его «будет мучить совесть». Об этом сообщает Facebook венгерского премьера.

По мнению Орбана, расширение ЕС — благородная идея, но только не тогда, когда речь идет о вступлении Украины. Ведь, по его словам, для «брюссельской бюрократии» это «выгодная сделка в условиях проигранной войны».

«Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы потратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности. Конечно, бюрократам безразлично, куда идут деньги европейцев», — заявил венгерский премьер.

Он утверждает, что через десять лет «не сможет ответить перед своей совестью, перед своими внуками и перед страной», если не сделает сейчас «все, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от брюссельской мечты о присоединении Украины».

«Поэтому, несмотря на жару и приближающиеся праздники, мы должны говорить о VOKS (опрос венгров об их отношении относительно вступления Украины в ЕС) Каждый час каждый день, чтобы как можно больше венгров могли высказать свое мнение о том, в какой стране и в каком Союзе они хотят жить следующие десятилетия», — добавил Орбан.

Напомним, Украина настойчиво работает с Венгрией над разблокированием вступления в ЕС.