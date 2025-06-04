Украина оказалась среди лидеров по экспорту органической продукции в ЕС

Оказывается, в 2024-м году Украина заняла сразу третье место (среди 123 стран) по экспорту органической продукции в ЕС. Об этом информирует Орган сертификации органического производства «Органик Стандарт», ссылаясь на данные Европейской комиссии.

Сказано о том, что из нашей страны экспортировали 203,9 тысяч тонн органики, что на 17,4% больше, чем было годом ранее.

Добавляется: «Украинские фермеры и производители постепенно, но уверенно восстанавливают свои позиции после сложного периода».

Уточняется, что отечественные производители органической продукции поставили в ЕС в 2023-м году 173,72 тысячи тонн, а в 2021-м году – 189,24 тысячи тонн.

Среди самых популярных товаров – органические зерновые, масла, ягоды и фрукты.

Ранее в Украине существенно снизилось производство говядины.