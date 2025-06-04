MIMIC: новая вакцина от ВИЧ успешно прошла испытания

Эксперты из института Scripps Research в США и Каролинского института в Швеции испытали новую вакцину от ВИЧ под названием MIMIC. Уверяется, что опыты подтвердили ее эффективность.

Сообщается, что новая вакцина обладает уникальной способностью стимулировать выработку антител широкого спектра действия.

Ученые говорят, что их препарат отличается стабильной структурой, точно имитирующей шиповидный белок вируса – ключевой элемент, который помогает иммунной системе распознавать возбудителя и формировать мощный защитный ответ против различных штаммов ВИЧ.

Информируется, что у подопытных животных зафиксировано активное образование антител, эффективно нейтрализующих даже устойчивые варианты вируса.

Добавляется, что антитела LJF-0034 показали эффективность против 70% из 84 протестированных штаммов.

Теперь новым этапом станут клинические испытания на людях.

Сказано, что если вакцина подтвердит свою эффективность, она может стать первой в мире действенной вакциной против ВИЧ.

На сегодняшний день больным доступна только антиретровирусная терапия, способная лишь сдерживать развитие заразы, но не излечивать ее.

Ранее был выявлен новый штамм ВИЧ.