Генштаб ВСУ подтвердил ликвидацию 41 самолета РФ

Страна-агрессор Россия потеряла 41 самолет во время спецоперации СБУ под названием «Паутина». Об этом сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 3 июня.

«После обработки дополнительной информации из разных источников и её верификации, что потребовало определённого времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составили 41 военный самолёт», — говорится в сообщении.

Указано, что среди российских потерь стратегические бомбардировщики, а также другие виды боевых воздушных судов.

Напомним, РФ готовит месть Украине за «Паутину».