Трамп весьма неожиданно высказался о Си Цзиньпине

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление по поводу китайского лидера Си Цзиньпина. Политик оставил новую запись в социальной сети Truth Social.

Он написал: «Мне нравится председатель КНР, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень непреклонный, и с ним чрезвычайно сложно договориться».

Такие похвалы звучат не случайно, ведь накануне директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт информировал о том, что разговор Дональда Трампа с Си Цзиньпином, как ожидается, состоится в ближайшую неделю.

Ранее в США призвали наказать Китай за поддержку России.