Ермак раскрыл детали встречи с командой Трампа

Украинская делегация в Вашингтоне обсудила с командой Трампа усиление санкций против РФ. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который является членом делегации.

«Мы обсудили в Белом доме, Госдепартаменте и Конгрессе новые санкции против РФ. Они должны бить по больному — энергетике, нефти, банкам. Да, санкции работают. Но их должно быть больше и быстрее. И они должны быть скоординированы с ЕС», — написал Ермак.

Другим вопросом, который подняла Украина в Вашингтоне, является возвращение украинских детей.

«Мы с командой четко говорим о том, что война России — это не только атаки на военные цели. На Newsmax говорил о том, что это сознательная стратегия уничтожения украинских детей, их судеб, семей и будущего. Россия похитила тысячи украинских детей. Мы предоставили четко идентифицированный список из более 300 детей, которых они должны вернуть. Ждем», — отметил представитель ОП.

Ермак подчеркнул, что сейчас Украина не просто борется, а строит будущее, где не будет места для похитителей детей и убийц наций.

«С США нас объединяет больше, чем партнерство — общее понимание добра и зла», — отметил он.

Напомним, вчера украинская делегация, которую возглавляет первый вице-премьер министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыла в Вашингтон.