Медведев проговорился об истинных целях России в Украине. В окружении Трампа отреагировали

Россия не намерена договариваться о справедливом и взаимоприемлемом мире с Украиной, ее цель — в свержении законной украинской власти и уничтожении всех несогласных. Об в своем телеграм написал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который сегодня занимает формально достаточно высокий пост заместителя председателя Совета безопасности России.

Так, он похвастался, что российская армия «активно наступает и продолжит наступление».

«Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, — исчезнут», — написал он.

При этом Медведев заявил, что прямые переговоры с Украиной, которые на уровне делегаций уже дважды прошли в Стамбуле, «нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти».

На публикацию Медведева отреагировал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, который не только является автором законопроекта о новых разрушительных санкциях против РФ, но и входит в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа.

«Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, выраженным российской пропагандистской машиной. Я благодарен вам за то, что вы дали миру понять, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире», — написал Грэм на платформе Х.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который принимал участие в стамбульских переговорах в составе украинской делегации, тоже прокомментировал заявление Медведева и реакцию Грэма на него.

«Если вы смертельно наивны или „полезный идиот“ и все еще верите, что Москва действует добросовестно, посмотрите на сегодняшнее заявление заместителя председателя Совбеза России», — написал Кислица на платформе Х.

Напомним, Кремль дал оценку второму раунду стамбульских переговоров.