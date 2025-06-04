В Белом доме подтвердили участие Трампа в саммите НАТО

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила участие президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Гааге. Об этом она заявила на брифинге.

Левитт уточнила, что саммит состоится 24-25 июня и Трамп планирует на нем быть.

«Могу подтвердить, что он поедет на саммит НАТО», — сказала она.

Также представитель заявила, что президент США «стремится дипломатично разрешить конфликт в Украине» и не хочет, чтобы война затягивалась.

«Президент не хочет, чтобы эта война продолжалась. Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, чтобы люди перестали погибать и чтобы вопрос решался за переговорным столом», — добавила Левитт.

Отметим, на саммите будут обсуждаться вопросы увеличения расходов на оборону до 5% ВВП, в том числе 3,5% на традиционные военные расходы и 1,5% на смежные сферы, такие как кибербезопасность и инфраструктура. Кроме того, саммит станет важной платформой для обсуждения ситуации в Украине и дальнейшей поддержки со стороны НАТО.

Напомним, Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге.