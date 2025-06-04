Кремль дал оценку второму раунду стамбульских переговоров

В Москве не ожидали «прорывов» во время второго раунда переговоров Украины и России. Но были достигнуты «важные договоренности». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Ожидать каких-то мгновенных решений и прорывов здесь было бы неправильно. Но работа идет. Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, прежде всего, все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться», — заявил он и добавил, что теперь Россия ждет реакции на свой проект так называемого «меморандума».

По словам Пескова, предложенный документ направлен на то, чтобы избавиться от «первопричин конфликта».

«Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно важна. Она состоит из большого количества нюансов. Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть поливариантность. Все направлено на то, чтобы избавиться от первопричин этого конфликта», — сказал он.

Вместе с тем Песков не считает возможной в ближайшее время трехстороннюю встречу лидеров РФ, США и Украины.

«Честно говоря, в ближайшее время вряд ли. Потому что „президент“ Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому „президент“ Путин поддерживает эти контакты», — отметил Песков.

Напомним, надежды на прогресс мирных переговоров в Стамбуле угасают.