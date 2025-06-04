Стало известно, что грозит тем, кто не пройдет ВЛК до 5 июня

Тех военнообязанных, которые до 5 июня должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), но не сделают этого, может ждать штраф. Об этом в комментарии журналистам сказал Александр Федиенко, народный депутат от «Слуги народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о необходимости прохождения ВВК «ограниченно годными» до 5 июня, и какое наказание ждет тех, кто этого не сделает, депутат отметил, что на сегодня в парламенте нет никаких инициатив законодательных изменений о продлении этого срока.

Он отметил, что речь идет о категории военнообязанных, которые были «ограниченно годными», и напомнил, что согласно действующему законодательству, теперь есть «годные» или «непригодные».

«То есть, если военнообязанный, который до 5 июня не успел пройти соответствующую военно-врачебную комиссию, — согласно действующему законодательству, руководители территориальных центров комплектования будут иметь право, согласно Административному кодексу..., накладывать соответствующий штраф от 17 до 25 тысяч гривень на такого военнообязанного», — сказал Федиенко.

Напомним, в Украине улучшили процедуру прохождения ВВК.