В мире рекордно подорожало кокосовое масло

В мире цена на кокосовое масло взяло историческую отметку. Об этом сообщает Всемирный банк

По итогам прошлого мая средняя мировая цена на него увеличилась сразу на 10,4% по сравнению с апрелем до 2 742 долларов за тонну.

Стоит напомнить, что кокосовое масло активно используется в пищевой промышленности для изготовления кондитерских изделий – шоколада, мороженого, тортов и печенья. Кроме этого его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок.

При этом в фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике оно есть в средствах для кожи и волос.

Эксперты добавили, что в прошлом месяце пальмовое масло наоборот подешевело на 4,2% до 2 003 долларов за тонну.

Ранее в мире рухнули цены на кофе.