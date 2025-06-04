США настаивают на прямых переговорах между Украиной и Россией

США призвали Украину и Россию к прямым переговорам. Об этом сказала официальный представитель Государственного департамента Тэмми Брюс.

Говорится: «Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Украиной и Россией».

Добавляется: «Мы, конечно, неоднократно заявляли, что нет военного решения этого конфликта, и президент Дональд Трамп поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру».

Ранее стало известно, почему Трамп не вводит новые санкции против России.