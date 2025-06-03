MIND: названа диета против болезни Альцгеймера

Международная группа экспертов заявила, что диета MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) снижает риск развития болезни Альцгеймера. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она сочетает в себе элементы средиземноморской диеты и DASH-подхода, направленного на снижение артериального давления за счет сокращения соли, сахара и насыщенных жиров.

Добавляется, что такая диета акцентирует внимание на продуктах, полезных для мозга, таких как листовые овощи, ягоды, орехи и оливковое масло.

Работа ученых базировалась на данных почти 93 тысяч американцев в возрасте от 45 до 75 лет, собранных с 1990-х годов.

Указывается, что за это время более 21 тысячи участников столкнулись с деменцией, но вот у людей, строго придерживавшихся MIND-диеты, риск деменции был на 9% ниже.

Говорится: «Подобные результаты доказывают, что полезные пищевые привычки в среднем и пожилом возрасте, а также их улучшение со временем, могут снизить риск болезни Альцгеймера».

Примечательно, что, по словам специалистов, у азиатских американцев и жителей Гавайев статистически значимого эффекта от диеты не наблюдалось. Предполагается, что это связано с различиями в традиционном питании и исходно более низким уровнем заболеваемости в этих группах.

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