Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В ОП объяснили сложность возвращения похищенных Россией детей

В ОП объяснили сложность возвращения похищенных Россией детей

Агата Кловская
03.06.25 14:52
148
В ОП объяснили сложность возвращения похищенных Россией детей

Возвращать детей, похищенных оккупантами, очень трудно и каждый случай особенный. Потому что Россия делает все для того, чтобы оборвать все связи с Украиной. Об этом пишет Telegram советницы главы Офиса президента Андрея Ермака Дарьи Заривной.

По данным Conflict Observatory, которые приводит она, по меньшей мере 19,5 тысяч украинских детей были депортированы в РФ, но реальная цифра может быть значительно выше.

«Россия меняет их имена, даты рождения, места жительства — все связи с Украиной обрываются. Мы не знаем, сколько еще детей ждут возвращения», — отмечает Заривная.

Советница также привела пример, который является одним из немногих случаев, когда ребенка удалось вернуть. Историю Ильи Матвиенко из Мариуполя описал The Washington Post, но это не просто личная трагедия, а символ преступления, которое продолжается.

«Его мать погибла у него на глазах во время обстрела. После этого Илью вывезли в оккупированный Донецк, где он почти стал „другим мальчиком“ — российским. Его удалось вернуть только благодаря тому, что бабушка узнала его в российском пропагандистском видео и отправилась в опасное путешествие через четыре границы», — отмечает Заривная.

По ее данным, Илья сегодня живет в Ужгороде, ходит в школу, но до сих пор боится оставаться один.

«Он рассказывает свою историю миру, выступает в парламентах и на международных форумах, чтобы напомнить: это не единичный случай, это системная политика похищения и русификации украинских детей», — констатирует чиновница.

Она отмечает, что Украина продолжает борьбу за каждого ребенка.

«Инициатива Bring Kids Back UA работает. Каждая история возвращения — это результат невероятных усилий. Илья вернулся. Но еще тысячи ждут. Должны вернуть всех», — уверяет Заривная.

Напомним, в Кремле придумали целую технологию депортации украинских детей.

Тэги: Украина, Россия, дети, депортация

Комментарии

Статьи

03.06.25 18:52

ChatGPT сводит человечество с ума, в буквальном смысле...

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.06.25 16:43

Японцы раскрыли механизм старения растений

03.06.25 16:07

Китайцы узнали, как возникает чувство жажды

03.06.25 16:01

В ОП назвали цель визита украинской делегации в США

03.06.25 15:28

Генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе

03.06.25 15:19

Ученые узнали о черных дырах кое-что поразительное

03.06.25 15:13

Выявлена связь между нарушением сна и ухудшением слуха

03.06.25 14:41

Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин

03.06.25 14:13

MIND: названа диета против болезни Альцгеймера

03.06.25 13:31

Из-за массированных атак РФ в Украине может возникнуть дефицит газа

03.06.25 13:31

Из-за массированных атак РФ в Украине может возникнуть дефицит газа

03.06.25 12:48

Украина предложила организовать встречу Зеленского и Путина: Умеров назвал дедлайн

03.06.25 11:53

РФ готовит месть Украине за «Паутину», — NYT

03.06.25 09:47

Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского, Путина и Трампа в Турции

03.06.25 09:34

СМИ опубликовали полный текст «меморандума» России

02.06.25 15:45

Мы должны показать России, что у нее нет силы влиять на НАТО, — Зеленский

02.06.25 13:10

Глава СБУ раскрыл детали спецоперации «Паутина»

02.06.25 12:53

В Украине улучшили процедуру прохождения ВЛК

02.06.25 12:19

Надежды на прогресс мирных переговоров в Стамбуле угасают, — The Times

02.06.25 10:28

На Днепропетровщине началась вторая волна эвакуации детей с родителями

29.05.25 14:44

В Кремле сообщили об угрозах в адрес семьи Мединского

29.05.25 11:48

Войска России готовы атаковать Сумщину, — ГПСУ

30.05.25 12:13

Американцы нашли в нашей Солнечной системе кое-что странное

28.05.25 13:23

Путин выдвинул условия для завершения войны в Украине, — Reuters

28.05.25 15:20

В Полтавской области в психушке насильно удерживали десятки людей

28.05.25 13:57

Австралийцы озвучили пикантный способ улучшить качество сна

30.05.25 16:02

50Avenue: скандальный ЖК хотят незаконно построить над метро Шулявская, СМИ разбирались, кто за этим стоит

30.05.25 16:50

Трамп жестко наехал на Китай

28.05.25 16:01

Появились новые подробности конфликта Макрона с его женой

30.05.25 12:36

Ученые создали уникальный препарат для продления жизни

Фото и Видео
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
Появилось видео, как в Таиланде слон зашел покушать в местный магазин
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
В Белом доме появился зловещий портрет Трампа
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
Обрушившийся ледник уничтожил деревню в Швейцарии
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
В Кремле возбудились от слов Мерца об ударах по РФ
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди