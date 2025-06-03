В ОП объяснили сложность возвращения похищенных Россией детей

Возвращать детей, похищенных оккупантами, очень трудно и каждый случай особенный. Потому что Россия делает все для того, чтобы оборвать все связи с Украиной. Об этом пишет Telegram советницы главы Офиса президента Андрея Ермака Дарьи Заривной.

По данным Conflict Observatory, которые приводит она, по меньшей мере 19,5 тысяч украинских детей были депортированы в РФ, но реальная цифра может быть значительно выше.

«Россия меняет их имена, даты рождения, места жительства — все связи с Украиной обрываются. Мы не знаем, сколько еще детей ждут возвращения», — отмечает Заривная.

Советница также привела пример, который является одним из немногих случаев, когда ребенка удалось вернуть. Историю Ильи Матвиенко из Мариуполя описал The Washington Post, но это не просто личная трагедия, а символ преступления, которое продолжается.

«Его мать погибла у него на глазах во время обстрела. После этого Илью вывезли в оккупированный Донецк, где он почти стал „другим мальчиком“ — российским. Его удалось вернуть только благодаря тому, что бабушка узнала его в российском пропагандистском видео и отправилась в опасное путешествие через четыре границы», — отмечает Заривная.

По ее данным, Илья сегодня живет в Ужгороде, ходит в школу, но до сих пор боится оставаться один.

«Он рассказывает свою историю миру, выступает в парламентах и на международных форумах, чтобы напомнить: это не единичный случай, это системная политика похищения и русификации украинских детей», — констатирует чиновница.

Она отмечает, что Украина продолжает борьбу за каждого ребенка.

«Инициатива Bring Kids Back UA работает. Каждая история возвращения — это результат невероятных усилий. Илья вернулся. Но еще тысячи ждут. Должны вернуть всех», — уверяет Заривная.

Напомним, в Кремле придумали целую технологию депортации украинских детей.