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Новости > Из-за массированных атак РФ в Украине может возникнуть дефицит газа

Из-за массированных атак РФ в Украине может возникнуть дефицит газа

Агата Кловская
03.06.25 13:31
252
Из-за массированных атак РФ в Украине может возникнуть дефицит газа

В Украине может быть дефицит газа из-за массированных атак России по газохранилищам и инфраструктуре добычи. Идут переговоры с Норвегией по поставкам. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

«У нас есть дефицит. Не хочу сейчас говорить, на какую сумму. На большую сумму. Мы переживаем. Это из-за того, что были массированные атаки по газохранилищам и также по добыче, по инфраструктуре добычи газа. Это было с осени прошлого года, мы потеряли какие-то возможности, они восстанавливаются», — рассказал Зеленский.

По словам президента, он договорился с министром энергетики Германом Галущенко искать возможности, «как закрыть дефицит, который может быть, если не сможем полностью обеспечить газом наше население».

«Есть соответствующий объем. Половину мы нашли, а половину нам не хватало. На млрд евро, мы говорим о таком объеме, о котором я говорю с норвежским премьер-министром», — добавил Зеленский.

Напомним, Украина экстренно закупит миллиард кубометров газа.

Тэги: газ, Украина

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