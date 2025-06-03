Выявлена связь между нарушением сна и ухудшением слуха

Эксперты из Медицинского университета Военно-воздушных сил в Китае обнаружили связь между нарушением сна и ухудшением слуха, которые связаны общими биологическими механизмами. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такие расстройства, как бессонница, апноэ во сне и синдром периодических движений конечностей, могут негативно влиять на слух.

Во время опыта специалисты проанализировали ранее опубликованные научные работы.

Оказалось, что различные фазы сна по-разному влияют на обработку звуков.

Так, к примеру, во время сна без быстрых движений глаз восприятие звуков значительно выше, чем во время фазы REM-сна, что может объяснять, почему людям с нарушениями слуха сложнее засыпать: они более чувствительны к фоновым шумам, которые мешают полноценному отдыху.

Отмечается, что кроме того, хронический недосып может повышать риск ухудшения слуха в долгосрочной перспективе.

Добавляется, что хотя точные механизмы этой связи еще предстоит выяснить, уже отмечается положительное влияние лечения сна на здоровье слуха.

Информируется, что нарушения сна и слуха способны усугублять друг друга, формируя замкнутый круг.

Увы, но потеря слуха нередко ведет к социальной изоляции и депрессивным состояниям, которые, в свою очередь, ухудшают сон, а плохой сон может усилить восприятие шума в ушах (тиннитуса), делая его более выраженным.

Ранее канадцы опровергли популярный миф о здоровом сне.