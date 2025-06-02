На Днепропетровщине подростки поиздевались над несовершеннолетним

Правоохранители начали расследование по факту издевательства над несовершеннолетним мальчиком в Днепропетровской области. Видео было обнаружено в сети. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Соленое, что в Днепровском районе.
На видео, распространенном в соцсетях, видно, как подростки сначала связали руки несовершеннолетнему мальчику, а затем обнажили его, сняв с него штаны.
Ювенальные прокуроры Правобережной окружной прокуратуры совместно с правоохранителями начали уголовное производство. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
В настоящее время обрабатываются фото- и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях.
Напомним, на Днепропетровщине началась вторая волна эвакуации детей с родителями.