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Новости > На Днепропетровщине подростки поиздевались над несовершеннолетним

На Днепропетровщине подростки поиздевались над несовершеннолетним

Агата Кловская
02.06.25 14:45
183
На Днепропетровщине подростки поиздевались над несовершеннолетним

Правоохранители начали расследование по факту издевательства над несовершеннолетним мальчиком в Днепропетровской области. Видео было обнаружено в сети. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Соленое, что в Днепровском районе.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как подростки сначала связали руки несовершеннолетнему мальчику, а затем обнажили его, сняв с него штаны.

Ювенальные прокуроры Правобережной окружной прокуратуры совместно с правоохранителями начали уголовное производство. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

В настоящее время обрабатываются фото- и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях.

Напомним, на Днепропетровщине началась вторая волна эвакуации детей с родителями.

Тэги: общество, Днепропетровская область, подростки

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