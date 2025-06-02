В Украине существенно снизилось производство говядины

По итогам прошлого апреля в Украине снизилось производство говядины. Об этом информирует Ассоциация производителей молока.

Сообщается, что объемы забоя крупного рогатого скота в нашей стране составили 16,8 тысяч тонн, что на 3% меньше относительно марта года и на 16% против апреля 2024-го года.

Также добавляется, что в январе-апреле этого года объемы составили 60,9 тысяч тонн, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Указывается, что больше всего (62%) реализовано на убой животных на сельхозпредприятиях в Винницкой (219,9 тысяч тонн), Черкасской (146,6 тысяч тонн), Днепропетровской (124,5 тысяч тонн), Львовской (72,2 тысяч тонн) и Киевской (63,8 тысяч тонн) областях.

Ранее были озвучены текущие темпы весенней посевной в Украине.