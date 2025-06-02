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Новости > В ближайшие дни в Украине будет тепло, но пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине будет тепло, но пройдут дожди

Агата Кловская
02.06.25 14:36
184
В ближайшие дни в Украине будет тепло, но пройдут дожди

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. Опубликован прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в ночь на вторник, 3 июня, на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди, а днем будет лить в западных, северных и большинстве центральных областей. В Ровенской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях местами значительные дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украине должно быть без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 24-29 тепла, на юге и востоке до плюс 32, в западных областях 19-24 тепла.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 26-28 тепла.

Также информируется, что в ночь на среду, 4 июня, в северных, северо-восточных и в Черкасской областях, а днем на востоке и юго-востоке ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории будет сухо. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в западных и северных областях плюс 11-16, днем 20-25 тепла, на остальной территории Украины ночью плюс 13-18, днем 24-29 тепла, на юге прогреется до плюс 32.

В украинской столице послезавтра ночью прогнозируется кратковременный дождь, местами грозы, днем будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 22-24 тепла.

Ранее мы писали, что в мае погода в Киеве была аномальной.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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