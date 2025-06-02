РФ пытается вербовать украинцев для шпионажа в ЕС, — ГУР

Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинцев для шпионажа в странах ЕС. Об этом сообщает ГУР МО.

Речь идет преимущественно об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в уязвимом положении за границей.

Им предлагают деньги за участие в незаконной деятельности — в частности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры, сбор информации и другие действия в пользу государства-агрессора.

Напомним, по данным СМИ, российские разведслужбы превратили Бразилию в «фабрику» по подготовке своих агентов, чтобы те впоследствии шпионили в странах Запада.