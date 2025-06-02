В США призвали наказать Китай за поддержку России

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал международное сообщество привлечь Китай к ответственности за покупку российской нефти, что, по его мнению, способствует продолжению войны в Украине. Об этом в воскресенье, 1 июня, он заявил в соцсети X.

Грэм подчеркнул, что финансовая поддержка со стороны Китая из-за закупок энергоносителей помогает России сохранять ресурсы для ведения боевых действий.

«Если хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь в ее прекращении», — подчеркнул сенатор.

Он также осудил действия России, которая, по его словам, «без разбора убивает украинских мужчин, женщин и детей», и подчеркнул необходимость усиления давления не только на Москву, но и на все страны, поддерживающие ее военную экономику, покупая дешевую нефть.

Грэм призвал к решительной международной реакции, включая санкции и контроль над сотрудничеством с Россией в оборонной сфере.

Напомним, Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием.