СБУ оценила потери России в результате операции «Паутина»

Служба безопасности Украины официально подтвердила проведение операции «Паутина», отметив, что сегодня удалось поразить 34% российских стратегических носителей крылатых ракет. Об этом информирует пресс-служба СБУ в воскресенье, 1 июня.

Согласно информации СБУ, примерная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации «Паутина» составляет 7 млрд. долларов.

В сообщении уточнили, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

В то же время о деталях спецоперации проинформируют немного позже.

«Делаем все, чтобы выгнать врага с родной земли! Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем и из-под земли», — добавили в СБУ.

Напомним, СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу России. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. В настоящее время известно о поражении более 40 самолетов. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины отработала сегодня сразу по четырем военным аэродромам России.

Удары СБУ по российским аэродромам 1 июня стали крупнейшей атакой на российскую стратегическую авиацию, пишут военные эксперты.